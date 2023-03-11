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Zonguldak'ta rüzgar, cami minaresini devirdi!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi.

Kentte şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Çamcılar köyünde bulunan Merkez Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Caminin üzerine devrilen minare nedeniyle hasar oluştu. Minarenin gelecek günlerde yeniden yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan köyde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

Çamcılar köyü muhtarı Kemal Günay, "Fırtına nedeniyle minaremiz bir tarafa zarar vermeden camimizin üzerine yıkıldı. En büyük sevindirici tarafı can kaybı olmaması. Sağlık olsun. Allah'ın izniyle yine yapılacak." dedi.

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