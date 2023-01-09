Zonguldak'ta "fuhuş çetesi" davasında 24 sanık yargılanıyor!

3. Ağır Ceza Mahkemesinde, dosyada gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşmada, 2'si kadın, 13 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Bir sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan bazılarının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan polis ve jandarma ekiplerinin, adliye binasında geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022 yılının nisan ayında kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine "fuhuş çetesi"ne yönelik çalışma başlatılmış, gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.