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Zonguldak'ta 215 köy karantinaya alındı!

Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Zonguldak'ta 215 köy karantinaya alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede aşılama çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Gökebey ilçelerinde yer alan bazı köylerdeki ahırlarda şap hastalığı tespit edildiği açıklandı.

Hastalığın görüldüğü 215 köyün tamamının karantinaya alındığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgelerde aşılama çalışmasına başladığı bildirildi.

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