Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükteki 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında saat 15.20 sıralarında göçük meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yaralı kurtarılan bir işçi hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçük altındaki 3 işçi ile iletişim sağlandığını söyledi. İşçilerin kurtarılması için çalışma sürüyor.

Valilik açıklaması

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, "4 işçimizin çalıştığı bölmede meydana geldi. 2 işçimiz ağır yaralı. Öcesinde 2 işçimiz yakıt kısmından erkenden çıktı. Sağlık durumları iyi, hastanedeler. 1 işçi göçükten çıkarıldı, 1 işçiye ulaşmaya çalışıyoruz."

Vardiyada 280 işçi çalışıyor

"Vardiyada 280 kişi çalışıyor. Diğer arkadaşlar için bir tehlike durumu yok. Arama kurtarma çalışmalarına onlar da yardım ediyor."