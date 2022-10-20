Ziraat Bankası önergesi reddedildi!

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Partili 20 milletvekilinin imzasını taşıyan önergede Bankanın krediyi verebilmek için, Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin İstanbul-Eyüpsultan ilçesinde yer alan, içinde 901 hak sahibine ait konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin sosyal donatı alanı olarak terk edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’de ipotek tesis ettirildiği belirtilerek 4 Eylül 2018’de re’sen imar değişikliği yaparak daha önce İBB Meclisi tarafından yeşil alan ve özel spor alanı olarak onaylanan planı bozarak yapılaşmaya açıldığı vurgulandı.

Konuşmalardan sonra yapılan oylamada önerge kabul edilmedi. Doğan Medya Grubunda yer alan televizyon ve gazetelerin, 2018 yılında Demirören Grubuna satışı için gerekli olan 916 milyon doların 675 milyon dolarlık kısmının Ziraat Bankası kredisiyle sağlanmıştı.

Bölgede imar sorunları çıkmıştı

Banka tarafından bu krediye karşılık İstanbul – Eyüpsultan’a bağlı Kemerköy’de yer alan Demirören Grubuna ait bir kısım arazi üzerine ipotek tesis edilmişti. Arazinin imar durumunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından re’sen değiştirilerek Rezerv Yapı Alanı ilan edilmesinin ardından bölgede imar sorunları ortaya çıkmıştı.

Arazi üzerinde hak iddia eden 901 kişi; itiraz ve bazı mahkeme kararlarına rağmen ihtilaflı alan yapılaşmaya açılmadığı için mağduriyet yaşıyor.