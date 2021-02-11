Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya ve elektronik eşya satılamayacak

Ticaret Bakanlığı, özellikle pandemi şartlarında gelir kaybına uğrayan küçük esnaf için harekete geçti.

Bakanlık, küçük esnafı korumak için üzerinde çalıştığı bir taslakla alışveriş merkezleri ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında bazı değişikliklere gidiyor.

ZİNCİR MARKETLER SİGARA SATAMAYACAK

Düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak, marketler pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar için mevcut yasak ve düzenlemeler geçerliliğini sürdürecek.

YÖRESEL ÜRÜNLERE YER AÇACAKLAR

Mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’inde, coğrafi işaretli ürünler ve marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.

ÜRETİCİYE BEDEL YANSITAMAYACAK

Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıplarda, markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde, gıda ürünlerinin müşteri şikâyeti nedeniyle incelenmesinde üreticiye bedel yansıtamayacak.

REKLAM DÜZENLEMESİ

Reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.

Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek.