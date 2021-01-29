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Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu

İstanbul Zeytinburnu açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

İstanbul Zeytinburnu açıklarında uzun süredir hacizden dolayı demirde olan Streamline isimli gemi şiddetli lodos fırtınası nedeniyle karaya doğru sürüklendi. Sahil bandına oldukça yaklaşan gemi karaya oturdu.

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