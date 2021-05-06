Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı. Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Sesi duyunca kaçalım dedim, o anda bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi. Binada dün geceye kadar vatandaşların oturduğu ancak gece saatlerinde kolonlardan çatlama sesi gelmesiyle vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın kentsel dönüşümle yıkılması planlanan binalardan olduğu öğrenildi.

Binada dün geceye kadar vatandaşların oturduğu ancak gece saatlerinde kolonlardan çatlama sesi gelmesiyle vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

"SESİ DUYUNCA KAÇALIM DEDİM, O ANDA BİNA YIKILDI"

Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Sesi duyunca kaçalım dedim, o anda bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk, Zeytinburnu'ndaki çöken binaya ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Daha önce boşaltılan binaydı. Bir anda çöktü, etrafta çok sayıda olduğu aracın altında kaldığı belirtildi. Depreme dayanıksız binaydı. Zeytinburnu’nda son bir yılda çok sayıda bina depreme karşı dayanıklı olmadığı için boşaltılmıştı. İçeride birisinin olup olmadığı değerlendiriliyor. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

İşte Zeytinburnu'nda çöken binanın ilk görüntüleri...