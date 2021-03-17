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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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