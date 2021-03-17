Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UJn5bv2KSe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2021
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