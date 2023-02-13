Zeyrek: 4000'e yakın madencimiz afet bölgesinde

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının kahramanı haline gelen madenciler Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, bölgede görev alan madencilerle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"4000'e yakın madencimiz afet bölgesinde"

Zeyrek, sendikaya bağlı, 4000'e yakın madencinin afet bölgesinde görev aldığını belirterek, "16 şubemizden madencilerimiz başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen 10 ilimizde de görev almaya devam ediyor." dedi.

Kamuda ve özel sektörde çalışan madencilerin, devlet, işveren ve sendikanın koordinasyonu içinde bölgeye sevk edildiğini söyleyen Zeyrek, "Özel sektörde madenci çalıştıran firmaları da kutlamak istiyorum. Kimse kendi işini ön planda tutmadı. Bölgede, madencilerden yardım bekleyen insanları düşündüler." diye konuştu.

"Orada ayrım yok, can pazarı var"

Arama kurtarma çalışmalarında diğer madenci sendikalarıyla dirsek teması halinde olduklarını vurgulayan Zeyrek, "Sendikalarımız ayrı olsa da aynı iş kolundayız, onlarla da irtibat halindeyiz. Orada ayrım yok, can var, can pazarı var." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarının zorluğuna değinen Zeyrek, 1999 yılında Gölcük Depremi'nde yer altı işçisi olarak çalıştığını belirterek, madencilerin bu konudaki tecrübelerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini belirtti.

"Madencilerimiz 3-4 aylık kurtarma eğitimi alıyor"

Zeyrek, kamuda çalışan maden işçilerinin düzenli olarak 3-4 ay her türlü felakete karşı mücadele eğitimi aldıklarını hatırlatarak, "Türkiye Taş Kömürü Zonguldak, Türkiye Kömür İşletmeleri Tunçbilek gibi kamu işletmelerimizde arama kurtarma faaliyetleri konusunda oldukça deneyimli arkadaşlarımız bulunuyor." dedi. Zeyrek, özel sektörde görev alan maden işçilerinin de dahil olmasıyla bu konuda tecrübeli madenci sayısının daha da artırılması gerektiğini anlattı.

Domuzdamı yöntemi nedir?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sıkça gündeme gelen domuzdamı yöntemi hakkında da bilgiler paylaşan Zeyrek, "Domuzdamı, göçüğe giren çalışanı ve göçük altındaki vatandaşın hayatını garantiye alan, kurtarma çalışması sırasında oluşabilecek yeni bir göçük riskini minimalize eden bir yöntemdir. Kare şeklinde birbiri üzerine konulan ağaçlarla oluşturulan bir tünel sistemidir. Domuzdamı yöntemi ile yabancı arama kurtarma ekiplerinin bile “alınmaz” dediği enkazlara girerek, enkaz altındaki vatandaşlarımızı canlı çıkardık." dedi.