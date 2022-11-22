Zeybek: "Kemerköy imar planlarını iptal edecektir"

Zeybek, bazı CHP milletvekilleri ve İstanbul Göktürk Mahallesi Kemerköy Sitesi'nde ikamet ettiğini belirttiği vatandaşlarla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kemerköy'de "imar haksızlığı" yaşandığını öne süren Zeybek, Kemerköy'deki spor ve yeşil alanın, kendisinden alınan krediye karşılık Ziraat Bankası tarafından 10 yıl sonra teminat kabul edildiğini savundu.

Söz konusu alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar planları hazırlandığını anlatan Zeybek, Kemerköy'de ikamet edenlerin başvurusu üzerine idare mahkemesinin bunları iptal ettiğini, ancak daha sonraki süreçte Bakanlığın yeni imar planları hazırladığını ifade etti.

Devletin, hukuki süreci izlemek yerine "kaymakamlığın cebren işlem yapabilme hakkını" kullandığını iddia eden CHP'li Zeybek, "Sanki Kemerköy Sitesi'nde yaşayan insanlar fiili işgalcilermiş gibi polis, kamu görevlileri ve iş makineleriyle bölgeye hukuksuz şekilde giriliyor. Hukuka güvenen insanların başvurduğu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen kaymakam, yukardan gelen talimatla işlemleri devam ettiriyor. Bu konuda bilirkişi olarak atananlar, raporlarını bir an önce versinler. Mahkemeler daha önce olduğu gibi Kemerköy'deki imar planlarını iptal edecektir. Burada mülk satın almak isteyecekler tedbirli olsun. Çünkü seçimden sonra bunun gereğini yapacak bir siyasi iktidar ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.