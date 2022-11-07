Zengin olduğunu ailesinden sakladı

Piyangodan 30 milyon dolar (220 milyon yuan) kazanan Çinli, elde ettiği servetten ailesine hiç bahsetmedi. Uluslararası Çin radyosunun verdiği habere göre milyoner adam aslında karısının ve çocuğunun durumu öğrenince artık çalışmaktan vazgeçebileceklerinden ve çevrelerine yukarıdan bakabileceklerinden çekindiği için zengin olduğunu açıklamadığını söyledi. Kimliğini gizlemekte ısrarlı olan milyoner, basına yaptığı açıklamada “ailemin gelecekte artık çalışmak istemeyecek ve eğitime ciddi biçimde önem vermeyecek olmalarından çekiniyorum” dedi.

“Li” takma adıyla anılan meçhul şanslı, kazandığı miktarın yazılı olduğu çeki almaya bile çizgi film kahramanlarından birinin kıyafetine bürünerek gitti. .

Öte yandan şanslı milyonerin Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde 40 bilet birden alarak şansını artırdığı belirtildi. Kazandığı serveti ailesinden gizleyen kişinin, bu arada hayırsever bir derneğe 600 bin dolarlık (5 milyon yuanlık) bağış yapmış bulunduğu da bildirildi.