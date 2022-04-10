Zelenskiy ve Johnson Kiev sokaklarını gezdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görüşmenin ardından, Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi, Bağımsızlık Meydanı ve 'Cennetteki Yüz Kahramanları' Sokağı'nda yürüyüş yaptı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Zelenski, "Londra'nın, Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Zelenski, Rusya'yı barışa zorlamak için daha fazla baskı uygulanması gerektiğine inandığını belirterek, "Batılı demokratik ülkeler İngiltere'yi örnek almalı" diye konuştu.

Başbakan Johnson'u, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgilendirdiğini aktaran Zelenski, Johnson'a, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı etkili yaptırım önlemleri için teşekkür etti.

JOHNSON'DAN UKRAYNA HALKINA: KAHRAMANLAR

Görüşme sonrası Johnson gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson, konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.

Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Buça ve İrpin gibi yerlerde yaptıklarının itibarını kalıcı olarak kirlettiğini ifade eden Johnson, "Bir yenilgiye uğradığı açık, ancak geri çekilmesi taktiksel ve şimdi Donbas'ta ve doğuda baskıyı yoğunlaştıracak." diye konuştu