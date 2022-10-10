Zelenskiy, saldırı sonrası oluşan tabloları gözler önüne serdi!
Zelenskiy, başkent Kiev'e yapılan saldırının ardından dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Kiev, pazartesi sabahı erken saatlerde füze sesleriyle yankılandı.
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Kiev bölgesinde art arda hava saldırıları gerçekleşti. Saldırıların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.
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Maalesef şu anda kaydedilen 8 ölü ve 24 yaralı mevcut.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
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