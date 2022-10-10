AjansHaber.com.tr Gündem Zelenskiy saldırı sonrası tabloları paylaştı

Zelenskiy, saldırı sonrası oluşan tabloları gözler önüne serdi!

Zelenskiy, başkent Kiev'e yapılan saldırının ardından dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Kiev, pazartesi sabahı erken saatlerde füze sesleriyle yankılandı.

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Kiev bölgesinde art arda hava saldırıları gerçekleşti. Saldırıların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

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Maalesef şu anda kaydedilen 8 ölü ve 24 yaralı mevcut. 

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

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