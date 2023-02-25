AjansHaber.com.tr Dünya Zelenskiy, Rusya'ya karşı baskı arttırılmalı

Zelenskiy, Rusya'ya karşı baskı arttırılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini kabul etmesini değerlendiren Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın nükleer endüstrisine de yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.

Zelenksiy, "Avrupa Birliği'nin 10. yaptırım paketi, Rusya'nın askeri sanayisini, propagandasını ve finansal sistemini hedef alıyor. Rus saldırganlığının üzerindeki baskı artmalı. Rosatom'a ve Rusya Federasyonu'nun nükleer endüstrisine karşı kararlı adımlar atılmasını, ordu ve bankaların üzerinde baskıların artmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 1 yıl geçti
Dışişleri Bakanlığından sahra hastanesi açıklaması
Tayvan, yabancı turistlere nakit verecek
İsveç'ten ilginç NATO üyelik açıklaması
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yeni süreç
Balon Krizinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İran'da Bakan'ı taşıyan helikopter düştü