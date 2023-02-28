Zelenskiy, Rusya saldırılarını arttırıyor

Ukrayna Devlet başkanı Volodemir Zelenski, “Rusya ordumuzun savunma pozisyonu almasına olanak sağlayacak her şeyi yok ediyor” ifadelerini kullandı.

Zelenkski ayrıca, Rusya endüstri Bakhmut'u ele geçirmeye her geçen gün bir adım daha yaklaştığını açıkladı.

“Tüm yollar Rus kontrolünde”

Son olarak, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin “Kente giden tüm yollar fiilen Rus kontrolünde” dedi.

Zelenski ise karşı karşıya kaldıkları bu zor durumu aşmak için bir kere daha Batı’dan savaş uçağı talep etti.