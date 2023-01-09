Zelenskiy: Çatışmalar devam ediyor

Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarına seslendi. "Luhansk ve Donetsk bölgelerinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Donetsk cephesindeki en ağır çatışmaların Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşanıyor." açıklamalarında bulundu.

Zelenskiy, Rus ordusunun yoğun saldırı girişimlerine rağmen söz konusu şehirlerin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğuna işaret ederek, "Burası cephenin en kanlı yerlerinden biri." dedi.

Rus ordusunu, Ortodoksların Noel Bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçlayan Zelenskiy, söz konusu ateşkesin sürdüğü saatler içerisinde Donbas bölgesinde Kramatorsk ve diğer şehirlere Rus saldırılarının düzenlendiğini dile getirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın "sözüne" güvenmediklerinin altını çizerek, "Rusya'nın diplomasi ve siyaseti manipüle etme girişimleri asla işe yaramayacak." şeklinde konuştu.