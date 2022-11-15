Zelenskiy: Baskının tam zamanı!

Zelenskiy, bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü ve Nusa Dua'da düzenlenen 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne video konferans yönetimiyle katıldı.

"Rusya, bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlaması gerekir." diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan vicdan, egemenlik, toprak ve bağımsızlıktan taviz beklemeyin. Kurallara saygılıyız ve sözümüzün eriyiz. Ukrayna, barışı koruma çabalarında her zaman lider olmuştur ve dünya bunu görmüştür. Açıktır ki Rusya'nın sözlerine güvenilemez ve ihlal edeceği bir 'Minsk-3' artık olmayacak."

Zelenskiy, Rusya'nın yıkıcı savaşını durdurmanın gerekli ve mümkün olduğuna emin olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın 10 öneriden oluşan "barış formülü"

Rus savaşının adil bir şekilde ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk temelinde bitmesini istediğini belirten Zelenskiy, G20 zirvesine katılan liderlere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirecek 10 öneriden oluşan "barış formülü" sundu.

Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.

Zelenskiy, "G19" ifadesini kullandı

Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez "G19" olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan "dışlanması gerektiğini" ima etti.

Zelenskiy, Rusya'nın barış formülüne direnmesi durumunda onun sadece savaş istediğinin görüleceğini belirtirken, "Dünyada barışı sağlamak için her biriniz önerilerimizden birini seçebilir. Lütfen liderlik için yönünüzü seçin ve birlikte barış formülünü doğru şekilde uygulayalım. Bu barış formülü binlerce hayat kurtaracak. Bu uluslararası hukukun gücünü sağlayacak. Bu bir güvenlik mimarisi güncellemesi olacak. Küresel istikrarın geri dönüşünü teşkil edecek. Dünyanın vicdanlı ülkelerinin ne için iş birliği yaptığının anlamını taşıyacak". diye konuştu.