AjansHaber.com.tr Dünya Zelenskiy kaçırılan 6 Ukraynalı denizciyle görüştü

Zelenskiy alıkonulan 6 Ukraynalı denizciyi kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de kaçırılmalarının ardından ülkelerine getirilen 6 Ukraynalı denizciyi kabul etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizciler Lagos ve İstanbul üzerinden Kiev'e getirildi.

Vladimir Zelenskiy, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna devleti için vatandaşlarını ülkelerine geri getirmenin öncelik olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 mürettebat kaçırılmıştı.

Zelenskiy, 31 Ocak'ta denizcilerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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