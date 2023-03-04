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Zelenski'den Avrupa Parlamanto başkanına teşekkür!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Lviv şehrine çalışma ziyareti gerçekleştiren Metsola’nın Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Devlet başkanı, savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna’yı desteklemede liderliği ve kabul ettiği önemli kararları için AP başkanına teşekkür etti.” denildi.

Zelenskiy’nin ayrıca Rusya’ya yaptırımların artırılması gerektiğine ilişkin sıkı tutumu için Metsola’ya teşekkür ettiğine işaret edilen açıklamada, “Devlet başkanı, 10. yaptırım paketinin son derece önemli olduğunu ancak saldırgan ülke üzerinde yaptırım baskısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.” ifadesi kullanıldı.

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