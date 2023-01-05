Memur ve emekliler ile dul-yetim maaşlarındaki artış teklifi TBMM'ye sunuldu

Asgari ücret, devlet memurları ve emeklilere 2023 yılı içerisinde ödenecek olan zam artışına ilişkin yasa teklifi TBMM başkanlığına verildi.

TÜİK’in yıllık enflasyon artışını yüzde 65 olarak belirlemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak ilan etmişti.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında emekli ve memur maaş artışlarının yüzde 30 olarak düzeltileceğini açıkladı.

Bu açıklamadan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Partili milletvekilleri tarafından Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanunlarda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanlığına verilen Kanun teklifi ile Emekli,dul-yetim, mâlul ve memur maaş artışının yüzde 30 oranında artırılması öngörülüyor.