Zafer kutlamalarında Ermenistan'ı çıldırtacak 'plaka' detayı!
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Araç kortejinde yer alan bir kamyondaki detay dikkatlerden kaçmadı.
Geçit töreninde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait hasar görmüş askeri araçlar sergilendi. 'Karabağ Azerbaycan'dır' yazılı platformun zemininde ise Ermenistan araçlarına ait plakaların yer alması dikkatleri çekti.
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.
Ermeni ordusunun 27 yıl önce Dağlık Karabağ topraklarını işgal ettiğinde sivil Azerbaycan vatandaşlarının araba plakalarını sökerek teşhir etmişti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020
🔹Bugün Azerbaycan ordusu askeri geçit töreninde Ermeni askeri araçlarının plakalarından oluşturulmuş dev anıtı sergiledi. pic.twitter.com/pxMk6erKAm
ERMENİ ORDUSUNUN SAVAŞ MEYDANINDA BIRAKTIĞI SİLAHLAR DA TÖRENDE GÖSTERİLDİ
Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi.
Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.
"Karabağ Azerbaycan'dır" yazan bir dev afiş meydandan geçirilirken, platformun üzerinde Ermenistan'ın etkisiz hale getirilen tank ve araçlarının plakaları yer aldığı görüldü.
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