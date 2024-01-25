Emekli maaş hesabı değişti: İşte ek zam sonrası güncel rakamlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını söylemiş, artış oranı böylelikle yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti.

Işıkhan’ın duyurusu sonrasında bu oran böylelikle yüzde 49,25’e yükselmiş oldu.

En düşük maaş 10 bin TL

SSK ve Bağ-Kur ve emeklileri 2024 Ocak ayından itibaren maaşlarını yüzde 49.25 zamlı alacak. En düşük emekli aylığı da yine ocak ayından itibaren 10 bin lira olacak.

İşte ek zam sonrası emekli maaşlarında güncel rakamlar: