Yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinde ele geçirilen dijital materyalleri, yüz tanıma sistemini kullanarak incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda, terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği anlaşılan A.S.'nin bir süredir Gaziantep'te yaşadığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanan A.S., gözaltına alındı.