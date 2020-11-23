Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e tepki

İYİ Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu, parti içinde yaşanan siyasi yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'de Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini belirterek sert konuştu. Halaçoğlu, kendisinin ve birçok arkadaşının tam da bu nedenle istifa ettiğini söylediği son dakika çıkışında Meral Akşener'in kendisine CHP ile ittifak kuracaklarını söylediğinde aralarında geçen konuşmayı da açıkladı.

İYİ Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu, parti içinde yaşanan krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti içinde Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini öne süren Halaçoğlu, kendisinin ve birçok arkadaşının bu nedenle istifa ettiğini söyledi. Halaçoğlu ayrıca Meral Akşener'in kendisine CHP ile ittifak kuracaklarını söylediğinde "Partiyi bitiriyorsunuz" eleştirisinde bulunduğunu belirtti.

İYİ Parti içerisinde önce "Genel İstişare Kurulu'nda oy verilmeyecekler" listesi, ardından Ümit Özdağ'ın 'Kavuncu ve FETÖ' açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener'in "Partiye operasyon yapılıyor" sözleriyle başlayan parti içi tartışmalar İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla sonuçlandı. Ancak birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı partide sular durulmadı.

İYİ PARTİ'DE MİLLİYETÇİLİK TASFİYE EDİLİYOR

Yaşananlara ilişkin tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar sürerken İYİ Parti'nin kurucularından olan ve partisinden daha önce istifa eden Yusuf Halaçoğlu sessizliğini bozdu. Habertürk yayınına katılan Halaçoğlu, İYİ Parti içinde yaşananlara ve Meral Akşener'e ilişkin eleştirilerde bulundu.

İstifa sürecine değinen Halaçoğlu, "Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim. Benimle beraber Özcan Yeniçeri, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Nevzat Bor da istifa ettiler" dedi.

O KONUŞMAYI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifak yapacaklarını kendisine söylediğinde yaşananlarla ilgili de konuşan Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"CHP ile birleşiyoruz dediğinde 'Partiyi bitirirsiniz' dedim"

Bazı arkadaşlar seçimlerde benim liste başında olmadığım gerekçesiyle istifa ettiğimi söylüyorlar. Bu iddialara açıklık getireyim. Ben Meral Hanım'a gittim, 'Başvurmak istemiyorum' dedim. Meral Hanım bana 'Hoca lütfen başvurur musunuz. Kabul etmezseniz Mustafa Erdem'in durumuna düşerseniz' dedi. 'Siyasetten silinirsiniz" dedi. Kabul etmedim. Bir gün 'CHP ile ittifak kuruyoruz' dedi. Dedim ki 'partiyi bitiriyorsunuz."

"AKŞENER PARTİLİLERDEN VE MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti ile HDP'nin gizli Anayasa taslağı hazırladığını iddia etti. Özdağ, "Meral Akşener Türk milletinden, İYİ Parti seçmeninden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti;

İYİ Parti'den ihraç edilmesi gereken ben değil, bu anayasa taslağını hazırlayan genel başkan yardımcıları Nuri Okutan ve Ahmet Kamil Erozan'dır. Derhal disipline sevk edilmeleri gerekir. Bu partiden ihraç edilmesi gereken, Türkiye üzerinde etnik nüfus çizimleri yapan Salim Ensarioğlu'dur; partinin yetkili kurullarından izin almadan AKP ile yeni bir anayasa taslağı üzerinde hem de bir AKP'li genel başkan yardımcısının başkanlığında yazan AKP emir-komutası altındaki Uğur Poyraz'dır.

Sayın Meral Akşener ise Türk milletinden, İYİ Parti seçmeninden özür dilemelidir.