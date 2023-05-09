Yurt dışında kullanılan oy sayısı rekor kırdı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YSK'dan yapılan açıklamada, ''Saat 18.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 674 bin 60 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 124 bin 445 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bin 505’dir.” denildi.

Oy kullanma tarihleri

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışı oylar, ATO Congresium Fuar Merkezi’nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki sayıyı geçti

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

En fazla seçmen Almanya’da, en azı ise Brezilya’da

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.