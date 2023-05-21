Yurt dışında kullanılan oy sayısı 700 bini aştı!

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. YSK tarafından yapılan açıklamada; yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.

Sırbistan'da uzun kuyruklar oluştu

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğu'nda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Sırbistan'da oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek. Seçimin ilk turunda Sırbistan'daki kayıtlı seçmenden yüzde 50'si oyunu kullanmıştı.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye ulaştırılacak.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'nde güvenlikli alanda saklanacak.

Oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurdu.

İstanbul Havaliamanı'nda 12 sandık kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde seçmenler 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların yüzde 57,47'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57'sini Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.