AjansHaber.com.tr Dünya Ege Denizi'nde Türk İHA'sına yakalandılar

Yunanistan'ın göçmen barbarlığı Türk İHAsına yakalandı

Yunan askerlerinin, Ege'de sahil güvenlik teknesiyle açık denize getirdikleri göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yunan Sahil Güvenlik teknesi, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.

Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından Yunan askerlerinin insanlık dışı uygulaması başladı.

Sahil Güvenlik teknesindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.

BIRAKIP GİTTİLER

Yunan unsurları, göçmenlerin tamamı lastik bota alındıktan sonra bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Güvenlik uzmanları, açık denizin olumsuz koşullarında ölüme yaklaşan göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı.

İHA GÖRÜNTÜLEDİ

Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.

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