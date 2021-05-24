Yunanistan'ın geri ittiği 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaştı.
Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 23 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yorumlar