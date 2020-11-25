Yunanistan'dan üçüncü sabotaj

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sorunun çözümü konusunda Türkiye ve Yunanistan arasındaki arabulucu tavrına 2 kez tuzak kuran Yunanistan, son olarak Libya açıklarında Türk ticari gemisine operasyon düzenleterek çözümden yana olmadığını gösterdi.

SAVAŞ KIŞKIRTMASI

21 Temmuz: Yunanistan, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisine taciz girişiminde bulundu. Savaş uçağı ve gemiler gönderdi.

22 Temmuz: Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak arabuluculuk yaptı. Oruç Reis, müzakereler sonuçlanana kadar Antalya Limanı’na döndü.

28 Temmuz: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Oruç Reis’in çalışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ‘yapıcı taraf biz olalım’ diyerek bir süreliğine ara verildiğini söyledi.

MERKEL’İ ALDATTILAR

6 Ağustos: Yunanistan, Mısır’la Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. Türkiye, Yunanistan’ın Mısır’la deniz sınırı olmadığını belirterek, anlaşmanın ‘yok’ hükmünde olduğunu açıkladı.

10 Ağustos: Yunanistan’ın Mısır’la anlaşması üzerine yeni Navtex ilan edildi; Oruç Reis görev alanına döndü.

11 Ağustos: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerini Merkel’in ricası üzerine iyi niyet nişanesi olarak bir süreliğine erteledik. Ancak Yunan tarafı hüsnüniyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiş ve Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir.” Oruç Reis’in çalışmaları 12 Eylül’e kadar uzatıldı.

NATO’YU BALTALADI

8 Eylül: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası NATO Karargahı’nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

14 Eylül: Görev planlaması 12 Eylül’de biten Oruç Reis gemisi, rutin bakım için Antalya’ya döndü.

8 Ekim: Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti.

9 Ekim: Türkiye, Yunanistan’ın milli bayram günü olan 28 Ekim’de Ege’de atış eğitimi için NAVTEX ilan etti.

26 Ekim: Yunanistan ve Türkiye Navtex kararlarını karşılıklı olarak iptal etti.

SON KIŞKIRTMA AB’YE

23 Kasım: Yunan komutan Theodoros Mikropoulos komutasındaki AB’nin Akdeniz’deki IRINI filosundan bir Alman firkateyni, Libya’ya insani yardım götüren Türk gemisine ‘silah taşıyor’ gerekçesiyle izinsiz baskın düzenledi. Gemide sadece gıda ve yardım malzemeleri bulundu. Son kışkırtmanın, 10 Aralık’ta Doğu Akdeniz gerginliğinin de konuşulacağı AB zirvesi öncesinde yapılması dikkat çekti.

HERKES SUÇU BİRBİRİNE ATTI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hukuksuz aramanın ardından Ankara’daki İtalyan, AB ve Almanya’nın diplomatik temsilcilerine nota verildi. Dışişlerine çağrılan Alman Maslahatgüzar “Sorumluluk komutanın başındaki İtalya’da” dedi. İtalyan elçi ise topu “AB operasyonu” diyerek AB’ye attı. Almanya Savunma Bakanı ise Ankara’nın yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu savundu.

3 YENİ NAVTEX



Türkiye’de Ege’deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkıyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınladı.

ANKARA 17.44’TE ‘HAYIR’ DEDİ, 18.00’DE OPERASYON BAŞLADI

Hukuksuz baskının ardından İrini Komuta Merkezi’nden yapılan açıklamada, gemiye Türkiye’den izin almadan çıktıkları ve gemide yasa dışı bir şey bulamadıkları itiraf edildi. Açıklamada “Türkiye’den izin konusunda 4 saat boyunca cevap gelmeyince operasyon başlatıldı” denildi ancak bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, “Operasyondan önce Türkiye izin vermediğini bildirdi” dedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, gemide arama izni verilmediğini saat 17.44’te İrini Harekât Merkezi’ne bildirmiştir. Bayrak devleti ve gemi kaptanının rızası olmamasına rağmen, arama timi, helikopter ile saat 18.00’de cebren gemiye çıkmıştır. Yaklaşık 16 saat süren arama faaliyeti esnasında, personele suçlu muamelesi yapılmıştır. Bu tür kabadayılıkların, başka uygulamalara örnek olacağı unutulmamalıdır. Tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz.”

ÇAVUŞOĞLU: CEVABIMIZI SAHADA DA VERECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız. Uluslararası denizcilik hukuku var. Bu anlamda cevabımızı sahada da vereceğiz. Bu işin siyasi, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Çavuşoğlu, ‘Cevabımızı sahada da vereceğiz’ sözüne yönelik olarak, “Ne gereksiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde” diye konuştu.

TİCARİ GEMİLER İÇİN ÖNLEM ALINACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İrini Harekatı’nın baştan beri sakat doğmuş bir harekat olduğunu söyleyerek, ”Son olay uluslararası hukuka aykırı teamüllere aykırı bir şekilde icra edildi. Gereken yapılacak. Türk ticari gemilerinin güvenliği için alınabilecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

YUNAN KOMUTAN YENİ ATANDI

İrini Operasyonu Kurmay Başkanlığı, 19 Ekim’de İtalya’dan Yunanistan’a geçmiş, bu göreve AB Konseyi tarafından Theodoros Mikropoulos atanmıştı. Mikropoulos, bu görevi 31 Mart 2021’e kadar sürdürecek. Merkezi Roma’da bulunan IRINI Operasyon Komutanlığı’nı ise İtalyan Amiral Fabio Agostini yürütüyor.

TÜRKİYE DE KARŞI ÇIKIYOR

İrini görevi, BMGK kararı uyarınca Libya’ya silah veya ilgili ekipmanları taşıdığından şüphelenilen açık denizlerdeki gemileri kontrol ediyor. Türkiye, Libya’daki gayrimeşru Hafter milislerine silah ve paralı asker desteği sağlandığı ve denizden BM tarafından kabul edilen meşru Libya hükümetine giden insani yardımların engellendiği gerekçesiyle İrini’ye karşı çıkıyor.