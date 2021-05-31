Yunanistan'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!

Hürriyet gazetesi Fatih Çekirge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a yaptığı ziyaretten notlar paylaştı.

YUNAN BASININA RAĞMEN "POZİTİF GÜNDEM" VURGUSU

Yunan basının ziyaret öncesi "Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor!" tarzı attığı sert manşetleri hatırlatan Çekirge, "Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor. Espriler... Sıfır gerginlik... 'Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor' diyoruz... Çavuşoğlu yine gülüyor: 'Biz tamamen pozitif bir gündemle gidiyoruz. Dosyalarımızın başlıkları pozitiftir' ifadelerini kullanıyor" diye yazdı.

"AŞILARI KARŞILIKLI TANIYALIM" TEKLİFİ

Ankara'ya indiğinde aldığı ilk haberi paylaşan Fatih Çekirge, "Ankara'ya indiğimde aldığım ilk haber şu oldu: 'Atina aşıları karşılıklı tanımak için teklif yapmış.' Bu teklif çok önemlidir. Çünkü, Ege'de deniz turizminin en merak edilen sorusu şudur: 'Karşılıklı olarak adalar ve kıyılara yat turizmi ve yolcu taşımacılığı ne zaman açılacak?' Turistler kadar turizm yatırımcıları, ticari tekneler bu sorunun cevabıyla yatıp kalkıyor. Ankara'ya iner inmez aldığım bilgi şuydu: 'Adalar turizmi ve Ege’de deniz turizmi için aşıların karşılıklı olarak tanınması...' Yunanistan bu teklifi Türkiye'ye yapmış. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Atina'ya uçarken önemli başlıklardan birisi de buydu... Bana göre Türkiye'nin bu teklifi kabul etmesi normal. Yani Atina gezisinden sonra Ege'de karşılıklı olarak aşıların tanınması ve turizmin açılmasını bekliyorum... (Tabii yine araya "nifaklar" ve "COVID-19 vakaları" girmezse...) Zaten uçaktaki ilk kısa sohbetimizde de Çavuşoğlu’nun şu sözü beklentileri kuvvetlendirdi: 'Atina’ya pozitif bir gündemle gidiyoruz.'" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'TEN ÇAVUŞOĞLU'NA DAVET

Çekirge yazısının bir bölümünde; Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Çavuşoğlu'na yaptığı daveti de şu cümlelerle ifade etti:

"Atina'da son dakika yerel bir kaynaktan aldığım haber, Atina gezisinin üzerine düşürülmek istenen kara bulutları iyice aralıyor. Çünkü Yunan Başbakanı Miçotakis, Çavuşoğlu'nu Girit'teki evine davet etmiş. Orada ağırlamak istemiş. Ama Dışişleri Bakanı ile resmi görüşmeler nedeniyle Atina'da karar kılınmış. Diplomaside bu tür ev davetleri çok anlamlıdır. Dostluk mesajıdır..."