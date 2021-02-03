Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni tahrik

Yunanistan'ın Türkiye korkusuyla attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan istikşafi görüşmeler sonrasında, Türkiye'nin çözümcül yaklaşımına benzer yanıtlar veren, ancak masadan kalktıktan sonra tavrını değiştirerek provokatif adımlar atan Yunan hükümeti, tahrik girişimlerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye ile yapılan görüşmelerin hemen ardından Fransa ile 18 Rafale savaş jeti almak için anlaşan Yunanistan, bu alışveriş için imzaları da kameralar önünde atmıştı.

Yeni tahrik

Savaş jeti anlaşmasıyla Türkiye'ye olan korkusunu bir kez daha gözler önüne seren Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Fransa ile yapılan Rafale savaş jeti anlaşmasının ardından getirilen savaş jetleri, test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Mısır'dan getirilen dört Rafale savaş jeti, Yunan'ın gerçekleştireceği SKYROS askeri tatbikatı için Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

Test uçuşunu yapan jetlerin fotoğraflarını basına servis eden Yunan Askeri Kuvvetleri, tatbikata hazırız mesajıyla savaş çığırtkanlığı yaptı. Türkiye'ye meydan okuma amacı taşıyan bu gövde gösterisi, Yunan basınında sevinçle karşılandı.

Türkiye korkusundan tatbikata başladılar

SKYROS tatbikatı için yapılan açıklamada, Yunan hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak hedefleri vuracağı ifade edildi.

Türkiye korkusuyla başlatılacak olan SKYROS tatbikatı, Yunan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle girişmeye çalıştığı silahlanma yarışının gerçekliğini kanıtlar nitelikte oldu.