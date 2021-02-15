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Yunanistan'dan Türkiye'nin Gara operasyonuna kınama

PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine desteğini esirgemeyen Yunanistan'dan Türkiye'nin PKK operasyonuna kınama geldi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik "Pençe Kartal-2 Harekatı", Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, operasyonları "yasa dışı" olarak gördüğünü belirterek "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 10 Şubat 2021'de PKK'ya yönelik "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatılmıştı.

50'den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.

"OPERASYONLARI KINIYORUZ"

Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" dedi.

"DOSTLUK FORUMU'NUN AMACI ÜLKELERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK DEĞİL"

Dendias, Türkiye'nin Atina'da düzenlenen ve Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan "Dostluk Forumu"na yönelik eleştirilerine de değindi. "Yunanistan her zaman barış ve refahı destekler" diyen Dendias, düzenlenen forumun "ülkeleri karşı karşıya getirme" gibi bir misyonu amaçlamadığını söyledi.

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