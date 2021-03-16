Yunanistan'dan Sakız Adası'nda yeni tahrik!

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE ORTAK TATBİKAT

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.

SINIRDA RAHAT DURMUYOR

Doğu Akdeniz'de aradığı siyasi desteği bulamayıp çaresiz kalan Yunanistan, bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefiki ABD ile ortak tatbikata girişiyor.

İtalya açıklarında yarın başlayacak NATO tatbikatı Dynamic Manta-2021'de Türkiye, Yunanistan, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Türk ordusu gövde gösterisine bir fırkateyn, bir denizaltıyla katılıyor. Yunanistan ise ABD ile düzenleyeceği ortak tatbikatla gövde gösterisine soyunuyor....

Batı Trakya'da Yunanistan ile ABD arasında ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Yarın gece Dedeağaç'a gelecek olan ABD ordusuna ait 145 helikopter ile yüzlerce askeri araç, "Defender Europe 2021" adlı tatbikatta kullanılacak.