Yunanistan'dan peş peşe kışkırtıcı hamleler

Fransız Savunma Bakanı'nın önümüzdeki günlerde ülkeye gerçekleştireceği ziyaretin sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Yunan basınına göre, bu süreç hızlanarak devam edecek.

İstanbul'da yapılacak görüşmelere sayılı günler kala Yunanistan cephesinden kışkırtıcı haberler gelmeye devam ediyor.Yunan Pentapostagma'da çıkan habere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parley'in Pazartesi günü ülkeye resmi ziyaret yapması bekleniyor.Fransa'nın Rafale uçakları dışında Belharra fırkateyni için de önerilerini sunacağı tahmin ediliyor.

YENİ TEKLİF SUNDULAR

Fransa Savunma Bakanı'nın ziyareti göz önüne alındığında, birçok çevrece yapılan değerlendirmede Fransızların 4 Belharra önerisinin tek yönlü bir anlaşma olduğu fikri ağır basıyor.Yeni gelen bilgiler, Fransa'nın Yunanistan'daki 4 fırkateynin 3'ünün bir Yunan tersanesinde toplam maliyeti 5 milyar avro olan silah sistemleriyle birlikte inşa edilmesini içeren yeni bir teklif sunduğunu gösteriyor.

Fransızların ayrıca geçici çözüm olarak da La Fayette sınıfı fırkateyn ve 4. MEKO fırkateynlerini yenilemek için bir paket sunduğu da söyleniyor.Yunan medyasına göre, Parley'in gelişi önümüzdeki günlerde göreceğimiz tek Fransız ziyareti olmayacak. 2-4 Şubat arasında Fransız hava kuvvetlerine mensup dört Rafale, Tanagra hava üssüne konuşlandırılacak.Fransız Rafale, yakında saflarına katılacak uçakları daha iyi tanıyabilmek için Hava Kuvvetlerinin (PA) Mirage-2000-5 ve F-16 avcı uçakları ile tatbikatlar yapacak.

SULAR ISINIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmen onaylanması beklenen İyon Denizi'nde 12 mil kararı için Çarşamba günü parlamentoda kürsüye çıktı.Türkiye'nin sert tepkisini çekecek cümleyi kuran Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Dendias, yine aynı konuşmasında Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi Yunanistan'ın kara suları konusunda müzakere kabul etmeyeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, bugün "Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor" diye konuştu.Arka arkaya yapılan açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Girit Adası'ndan ise, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hayli sürpriz fotoğraflara internet sitesinde yer verdi.

TÜRKİYE MANŞETLER VE BAŞYAZILARDA

Yunan medyasında, hafta başından bu yana 25 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek istikşafi görüşmelere ilişkin analizler göze çarpıyor. Medya, istikşafi görüşmelerden pek umutlu değil. Kathimerini gazetesi, mevcut şartlar altında herhangi bir ilerlemenin beklenmediğini belirttiği analizinde Ankara'nın Ege Denizi'ndeki amaçlarından vazgeçmediğini savundu.