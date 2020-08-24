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Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak yeni adım

Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilime neden olan hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’ye karşı yanıt olarak Doğu Akdeniz’de bir karşı Navtex ilan etti.

Yunanistan’ın, Türkiye’nin Meis adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak bir Navtex yayımladığı belirtildi.

DOĞU AKDENİZ'DE NAVTEX

Söz konusu Navtex, yarın yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Navtex; Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsıyor.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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