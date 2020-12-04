Yunanistan'dan AB'ye Türkiye şantajı!

Atina'nın Türkiye'ye yaptırım yolu açılmaması halinde zirvede hiçbir ortak açıklamayı kabul etmeyeceği iddia edildi. Josep Borrell ise "AB'de Türkiye'ye yaptırım konusunda isteksiz olan ülkeler var" açıklamasını yaparken, Yunan basını da Türkiye'ye uygulanması muhtemel yaptırımları duyurdu.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi, yeniden Avrupa Birliği liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacak.

Yunanistan son zirvede başarılı olamadı ancak Fransa ve Güney Kıbrıs'ın desteğiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için AB üyesi ülkelere şantaj uygulamaya başladı.

ATİNA "YAPTIRIM YOKSA ORTAK AÇIKLAMAYA İMZA ATMAM DEDİ İDDİASI"

Bloomberg'in iddiasına göre Atina, Türkiye'ye yaptırım yolu açılmaması halinde "hiçbir ortak açıklamayı" kabul etmeme kararı aldı.

AB'de bir ülke hakkında karar alınırken bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor.

YAPTIRIMA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER VAR

Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olan ülkeler, yaptırım çağrılarına sıcak bakmıyor. İspanya, Macaristan, Malta ve Almanya gibi ülkeler bugüne kadar Yunanistan'ın yaptırım çağrılarını reddetti.

Euronews'e konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "AB'de Türkiye'ye yaptırım konusunda isteksiz olan ülkeler var" açıklamasını yaptı.

YUNAN BASINI: YAPTIRIM LİSTESİ HAZIR

Öte yandan Yunanistan basını, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye karşı 10-11 Aralık'taki zirvede ele alacağı yaptırımların listesinin hazır olduğunu öne sürdü. Ülkenin en eski gazetelerinden Estia'ya göre, listede seyahat sınırlaması ve ek vergi maddeleri bulunuyor. Silah ambargosunun olmadığı belirtilen haberde, Almanya'nın yaptırımlara karşı olduğu, böyle bir adımın "sadece Doğu Akdeniz'deki gerilimin yeniden tırmanması halinde" atılması için bastırdığı vurgulandı.