Yunanistan'daki tekne kazasında acı detay!

İtalya’ya gitmek için Libya kıyılarından denize açılan, içi göçmen dolu bir tekne Çarşamba günü Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında battı. Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı, 104 kişi kurtarıldı. Yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu söyleniyor.

Teknede 100 kadarı çocuk 750 kişi olabileceği bildiriliyor.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistin kökenli göçmenlerin çoğunun ise 20'li yaşlardaki erkekler olduğu sanılıyor.

Facianın ardından Yunanistan'da yas ilan edildi. İçlerinde Mısırlıların olduğu 9 kişinin "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındığı da duyruldu.

Teknede çok sayıda kadın ve çocuk vardı

Kurtarılarak Kalamata'ya götürülen göçmenlerin çoğu erkek ancak teknede çok sayıda kadın ve çocuk olduğu da söyleniyor.

Yunanistan hükümet sözcüsü Ilias Siakantaris de teknenin içinde kaç kişi olduğunun bilinmediğini ancak insan kaçakçılarının "kontrol sağlamak için göçmenleri teknelerde kilitli tuttuğunu bildiklerini" söyledi.