Yunanistan’da turizm sezonu 14 Mayıs’ta açılıyor

‘İyimserden daha fazla bir şeyiz. Hazırız’ diyen Bakan, 14 Mayıs’ta ilk turistlerin gelmeye başlayacağını, o güne kadar ise önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmaya başlayacağını kaydetti.

Ülkeye girişlerin 3 şekilde olacağını belirten Theoharis, bunları Aşı Pasaportu, Negatif Kovid-19 Testi ve Bağışıklık Belgesi olarak açıkladı.

Sınır kapılarında rapid/hızlı testler de yapılacağını belirten Turizm Bakanı, ‘Geçtiğimiz yıla kıyasla elimizde iki silah var: biri aşılar, diğeri rapid testler’ ifadelerini kullandı.

Theoharis, ayrıca, hassas grupların aşılanması tamamlandıktan sonra önceliğin turizm sektörü çalışanlarına verileceğini kaydetti.