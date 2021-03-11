Yunanistan’da turizm sezonu 14 Mayıs’ta açılıyor
Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 2021 yılı turizm sezonunun 14 Mayıs Cuma günü, ‘İstediğin her şey Yunanistan’ (All you want is Greece) mottosuyla açılacağını duyurdu.
‘İyimserden daha fazla bir şeyiz. Hazırız’ diyen Bakan, 14 Mayıs’ta ilk turistlerin gelmeye başlayacağını, o güne kadar ise önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmaya başlayacağını kaydetti.
Ülkeye girişlerin 3 şekilde olacağını belirten Theoharis, bunları Aşı Pasaportu, Negatif Kovid-19 Testi ve Bağışıklık Belgesi olarak açıkladı.
Sınır kapılarında rapid/hızlı testler de yapılacağını belirten Turizm Bakanı, ‘Geçtiğimiz yıla kıyasla elimizde iki silah var: biri aşılar, diğeri rapid testler’ ifadelerini kullandı.
Theoharis, ayrıca, hassas grupların aşılanması tamamlandıktan sonra önceliğin turizm sektörü çalışanlarına verileceğini kaydetti.
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