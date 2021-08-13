Yunanistan'da orman yangını kabinede depreme yol açtı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yaptı. Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eski Tarım Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı İoannis İkonomu Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcülüğü görevine getirilirken; İkonomu’dan boşalan görevi eski E-Devlet Bakan Yardımcısı Georgios Stilyos üstlendi.

Stilyos’un yerine de eski Devlet Bakanı Yardımcısı Theodoros Livanios getirildi.

Eski Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri Hristos Triandopulos da Devlet Yardımları ve Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcılığı görevini üstlendi.

Başbakanlığa bağlı eski Devlet Bakan Yardımcısı Hristos Skerços ise önceki yetkilerini muhafaza ederek, Devlet Bakanı oldu.

YENİ GÖREVLERE GETİRİLENLER YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Kabinede yeni görevlere getirilen bakan ve bakan yardımcıları, Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen dini törende, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu??????? ve Başbakan Miçotakis’in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Yunan basınındaki haberlerde, hükümet içerisinde Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili sert eleştiri ve tepkiler nedeniyle değişiklik yapıldığına işaret edildi.

Öte yandan Miçotakis’in kilit görevlere yakın çevresinden isimleri getirdiği yorumu yapıldı.