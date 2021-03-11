AjansHaber.com.tr Dünya Yunanistan’da maske takmayan eğitimci tutuklandı

Yunanistan’da maske takmayı reddeden eğitimci tutuklandı

Yunanistan’ın Midilli adasında derste maske takmayı reddeden bir kadın eğitimci, okul müdürünün şikayeti üzerine tutuklandı.

Midilli Savcılığına yapılan suç duyurusundan sonra okula giden polis ekipleri kadın eğitimciyi tutuklarken, çalıştığı diğer okullardan meslektaşlarının da davaya şahitlik ettiği, kadının hiçbir okulda maske takmadığını ve öğrencilerini de takmamaya teşvik ettiğini bildirdiler.

Tutuklanan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Yargı huzuruna çıkarılacağı bildirildi.

Yine aynı şekilde Müfettişliğin Yönetim Değerledirmesi’nden de geçeceğinin altı çiziliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"
Hollanda'da çocuk programında rezalet
Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar
Paşinyan, kritik ismi ikinci kez görevden aldı
Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı
ABD kanalında PKK propagandası
İsveç'te göçmen karşıtı vekilden İslam'a hakaret