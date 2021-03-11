Yunanistan’da maske takmayı reddeden eğitimci tutuklandı

Midilli Savcılığına yapılan suç duyurusundan sonra okula giden polis ekipleri kadın eğitimciyi tutuklarken, çalıştığı diğer okullardan meslektaşlarının da davaya şahitlik ettiği, kadının hiçbir okulda maske takmadığını ve öğrencilerini de takmamaya teşvik ettiğini bildirdiler.

Tutuklanan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Yargı huzuruna çıkarılacağı bildirildi.

Yine aynı şekilde Müfettişliğin Yönetim Değerledirmesi’nden de geçeceğinin altı çiziliyor.