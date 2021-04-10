Yunanistan'da kadın sporculara fiziksel şiddet

Efimerida ton Sintakton gazetesine gönderdikleri bildiriyle yaşadıkları şiddet olaylarını dile getiren kadın sporculara bir destek de ismini vermeyen bir kadın sporcudan geldi.

Open TV’ye konuşan kadın sporcu, ‘Soyunma odasına girdiğimiz andan çıktığımız ana kadar dayak yiyorduk’ derken, ‘Kilo aldığımız için dayak yiyorduk, yanlış yaptığımız için dayak yiyorduk, sinirli oldukları için dayak yiyorduk’ diye ekledi.

Öte yandan Halka Sporu Olimpiyat Şampiyonu da olan Lefteris Petrunias da kadın sporculara destek verirken, sporun bu tür insanlardan arındırılması gerektiğini vurguladı.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU TECAVÜZE UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yunanistan'da, kariyerinde iki olimpiyat, dört de dünya şampiyonluğu olan kadın yelkenci Sofia Bekatorou, geçtğimiz Ocak ayında Yelken Federasyonu yöneticilerinden birinin 1998'de kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından, birçok sporcu ve üniversite öğrencisi benzer saldırılara maruz kaldıklarını itiraf etmişti. Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou, Bekatorou'yu makamına davet etti ve eski sporcuyla dayanışma içinde olduğunu dile getirmişti.

OTEL ODASINDA CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIM

Halen iki çocuk annesi olan 44 yaşındaki Bekatorou geçen hafta, 1998'de henüz 21 yaşındayken, Sydney Olimpiyatları elemeleri sırasında, otel odasında cinsel saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

Başına gelenlerin "iğrenç" olduğunu vurgulayan Bekatorou bu açıklamayı 23 yıl sonra yapmasına gerekçe olarak, "yarışmalardan men edilmekten korkmasını", "toplum içine çıkmaktan utanmasını" ve "uzun yıllar psikolojik destek almasını" gösterdi.

Bekatorou'nun sözleri, Yunanistan'da kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.