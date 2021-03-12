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Yunanistan'da cruise gemisinde yangın

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan’ın Korfu Adası'nda limana demirlenen “MSC Lirica” adlı lüks cruise gemisinde yangın çıktı.

Yolcu bulunmayan gemideki yangın öğleden sonra başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk müdahale gemi personeli tarafından yapıldı.

Yunanistan'da cruise gemisinde yangın

Çalışmalara 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibi katıldı. Söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Cruise gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

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