Yunanistan'da cinsel taciz patlaması!

2004 Olimpiyatları'nda altın, 2008 Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazanan 43 yaşındaki sporcu birkaç gün önce, 1998'de Sydney Olimpiyatları hazırlıkları sırasında Yunanistan Yelken Federasyonu'ndan bir yetkilinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayarak kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Bekatorou'nun adını açıkladığı yetkili, görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Spor, kültür, bilim ve diğer alanlardan çok sayıda kadın benzer açıklamalarla onu takip etti.

1.115 kişinin katıldığı anket 22-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 87'si cinsel istismar mağdurları adına adaletin yerini bulmasının kolay olmadığını söyledi.

Uzmanlara göre bu etmen, vakaların bildirilmemesi ve yargıya ulaşmamasının nedenlerinden biri.

Sofia Bekatorou ve son günlerde açıklamalarda bulunan diğer kadınlar aşağılanmış hissettiklerini ve kendilerine kulak verilmeyeceğinden korktuklarını söylediler.

Yunanistan hükümetinden bakanlar ve diğer yetkililer tüm iddiaların eksiksiz soruşturulacağı sözünü verdi.

Bu hafta başında eski bir Yunan yelken antrenörü reşit olmayan bir sporcuya 2010-2013 yılları arasında cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şimdi 21 yaşında olan kadın sporcu, Bekatorou vakasından cesaret alarak savcıya ifade vermeyi göze alabilmişti.