Yunanistan'da bedava yemek için metrelerce kuyruk

Ekonomik krize rağmen Türkiye'ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan'ın Selanik kentinde vatandaşlar bir tabak bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturup, dakikalarca ayakta bekledi. Selanik'in Polihni semtindeki bir restoran sahibi "bedava yemek" kampanyası başlattı. Bedava yemeği duyan onlarca kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. O anları görüntületeyen Selanik medyası Atina yönetimini "Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor" başlıklarıyla eleştirdi.

SINIRDAKİ ASKERİN 6 AYLIK MAAŞI ÖDENMEDİ

Yunanistan'da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi. Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor" ifadeleriyle Atina yönetimine tepki göstermişti.

KRİZE RAĞMEN SİLAHLANMAYA DEVAM

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.