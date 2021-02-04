Yunanistan'da Ankara-Londra yakınlaşması endişesi

Özellikle son dönemde askeri teçhizatını kuvvetlendirmek için girişimlerde bulunan Yunanistan yönetimi, diğer taraftan da Türkiye'nin ilişki ağını kuvvetlendirmesinden rahatsızlık duyuyor. Son dönemde en çok rahatsızlık duyulan bu ilişki Türkiye-İngiltere hattında yaşanan gelişmeler oldu.

Türkiye'nin istikşafi görüşmelerine devam ettiği Atina, Ankara'nın bölgesel üstünlüğünden rahatsızlık duyuyor. Bölgede kendilerine karşı askeri üstünlüğünü açıkça gösteren Türkiye, aynı zamanda diplomatik ve uluslararası ilişkiler noktasında Atina'ya göre daha kuvvetli bir pozisyonda.

Bu pozisyona son olarak Brexit ile AB'den ayrılan İngiltere ile yakınlaşma eklenirken, Ankara-Londra hattındaki samimi diyalog ortamı, Atina'nın korkulu rüyası haline geldi.

YAKIN SİYASET İZLEMESİNDEN KORKUYORLAR

Atina’da, İngiltere’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye’nin görüşlerine yakın bir siyaset izlemesinden korkuluyor. Nikos Dendias, 8 yıl sonra Londra’yı ziyaret eden ilk Yunan Dışişleri Bakanı oldu.

İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüşen Dendias, “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi İngiltere’den, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk ve deniz hukukunun uygulanacağı bir çerçevenin oluşturulmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.

REKABET UNSURU TEŞKİL ETMİYOR

Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre Dendias, İngiliz mevkidaşına, BM’nin mart ayında yapmayı planladığı Kıbrıs zirvesi ile ilgili “Çözüm için son şans olduğu izleniminin verilmemesi gerektiğini” belirtti. Raab ise Yunan mevkidaşına, “Ülkesinin Türkiye ile yakın ilişkileri bulunduğunu, ancak bunun Atina-Londra ilişkileri için rekabet unsuru teşkil etmediği” yanıtını verdi. Raab, gerekli görülmesi halinde “Ankara’ya mesajlar iletmeye hazır olduğunu” da belirtti.

Ta Nea gazetesine konuşan bir Yunan yetkili, “Brexit’ten sonra İngiltere’nin, Avrupa’dan uzaklaşıp Türkiye’ye daha da yaklaşması tehlikesi var. Hedefimiz bunu önlemek. İngiltere’yi Türkiye’ye hediye etmemeliyiz” dedi.

Bu arada dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz Bakan Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs meselesinin de ele alındığı öğrenildi.