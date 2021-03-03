Yunanistan'da 6,2'lik deprem

AFAD'ın aktardığı verilere göre, merkezi Yunanistan'ın Larissa kenti yakınları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir mal ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, sarsıntı ülkenin büyük bir bölümünde hissedildi.

AFAD, Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 3 kilometre derinlikteki sarsıntının 13.16'da gerçekleştiğini duyurdu.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Larissa'nın 24 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin ardından, 4.6 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Sarsıntı, Atina'da ve Batı Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildi.

MAL YA DA CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Öte yandan Atina Yer Bilimleri Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5,9 olarak kayıtlara geçti. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DEPREM BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Yunanistan'ın Samos Adası'nda binalar hasar görürken, Yunanistan Jeoloji Enstitüsü Müdürü Akis Tselentis, "6.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz" uyarısında bulunmuştu.