Yunanistan'da 1 haftada 2'nci grev

Yunanistan'da çalışma koşullarını değiştiren yasa tasarısı parlamentonun gündeminde.

Tasarıya karşı çıkan işçi, devlet memuru, gazeteci ve ulaşım sektörü çalışanları greve gitti. 18 binden fazla kişi görüşme öncesinde Atina sokaklarını doldurdu.

Göstericiler yürüyüş sırasında tasarı aleyhinde sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Ulaşımda sorunlar

Grev nedeniyle feribot geçişleri kapatılırken, Atina havaalanındaki uçuşlar yeniden planlandı.

Öte yandan toplu taşımadaki aksaklıklar, başkent genelinde trafik sıkışıklığına yol açtı.

Çalışma saatleri çıkarılacak

Tasarı ile çalışma saatlerinin günde 10 saate, fazla mesainin yılda 150 saate çıkarılması planlanıyor.

Sosyal güvenlik, toplu sözleşme hakkı ile grev ve gösteri hakları da sınırlandırılıyor.