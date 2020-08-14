Yunanistan'a Türk hacker şoku!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan’ın Türk donanmasına yönelik provokatif eylemleri tepkilere neden oluyor.

Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam eden Oruç Reis’e müdahale girişiminde bulunan Yunanistan’a askeri alanda verilen karşılığın yanı sıra, bilişim alanında da iyi bir ders verildi.

Bir Türk beyaz şapkalı hacker, Oruç Reis’e müdahale girişiminde bulunan Yunanistan’ın Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın internet sitesini erişime kapattı.

“RootAyyıldız” takma adını kullanan şahsın, siteye bir de İngilizce mesaj bıraktığı ve Yunanistan'ı uyardğı görüldü.

Söz konusu mesajda, “RootAyyıldız tarafından hack'lenmiştir. Oruç reis'e yapacağınız her saldırının internet üzerinden bir cevabı olacak” ifadeleri yer aldı.