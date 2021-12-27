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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Kadırga Burnu açıklarındaki yelkenli yat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Teknede yapılan aramada kaptan ve mürettebat dışında seyir izin belgesinde isimleri belirtilmeyen 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edildi.

 

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